Синоптики обещают дождливую и ветреную погоду

2018-01-10 13:19 | www.oxu.az | 7

В Баку и на Абшеронском полуострове 11 января ожидается переменная облачность, ночью и утром в некоторых местах туман, изморось. Северо-западный ветер к вечеру сменится на юго-западный.



Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 1-3°, днем 6-9°, в Баку ночью 1-3°, днем 6-8° тепла.



Атмосферное давление превысит норму и составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность - 75-85%.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Вечером и ночью в некоторых горных и предгорных районах ожидается снег и усиление западного ветра.



Температура воздуха ночью составит 1-4° мороза, днем 5-10° тепла, в горах ночью 5-10°, днем 0-5° мороза.