Специальный выпуск журнала "Эксперт UNEC": "Криптовалюта" (ФОТО)

2018-01-10 13:06 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Вышел в свет специальный выпуск журнала «Эксперт UNEC», учрежденного Азербайджанским государственным экономическим университетом, сообщает вуз в среду.

Очередной выпуск журнала посвящен электронным деньгам – криптовалюте, превратившейся в последнее время в важную часть глобальной экономики, вызвавшая большой интерес в мировой общественности, в том числе в Азербайджане. 27 экспертов UNEC проанализировали особенности, механизм, экономические и правовые аспекты рынка криптовалюты.

Также в журнале читателям представлены комментарии экспертов об экономической сущности, правовом статусе, определении курса и эмиссионного механизма биткоина, ведущей и наиболее обсуждаемой валюты на электронных валютных рынках.