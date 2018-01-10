Си Цзиньпин провел переговоры с президентом Франции

2018-01-10 13:13 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Председатель КНР Си Цзиньпин в Доме народных собраний провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Главы двух государств выразили единство мнений о необходимости следования традициям дружбы и содействия тесному долгосрочному и устойчивому развитию китайско-французских всесторонних отношений стратегического партнерства.

Си Цзиньпин отметил, что президент Макрон является первым иностранным лидером, который посетил Китай в 2018 году, а также первым руководителем европейской страны, который нанес визит в Китай после 19-го съезда КПК. Двусторонние отношения в настоящее время находятся на новом старте, отметил он. Китай намерен совместно с французской стороной укреплять контакты, углублять взаимное доверие и сотрудничество, а также придавать новые движущие силы развитию всесторонних отношений стратегического партнерства.