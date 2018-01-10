Скончался первый посол Грузии в Азербайджане

2018-01-10 13:17 | www.apa.az | 6

После продолжительной болезни скончался первый посол Грузии в Азербайджане Георгий Чантурия.

Как передает грузинское бюро АПА, об этом сообщили родственники Чантурия.

Г.Чантурия родился в 1957 году. Он работал на разных государственных должностях. В 1992-1993 годах Г.Чантурия вел дипломатическую деятельность в таких странах, как Азербайджан, США, Великобритания, Германия, Швейцария и Израиль.

В 1993 году он являлся советником президента Грузии по международным вопросам, в 1994-1996 годах – чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Азербайджане, с 1996 года – спецпосланником президента Грузии и президентом Международной нефтяной корпорации Грузии.

Последние годы Г.Чантурия работал и имел тесные связи с Азербайджаном.