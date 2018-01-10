Всемирный Банк: Проблемные банки получили поддержку

2018-01-10 13:28 | www.oxu.az | 6

Согласно отчету «Global Economic Prospects», опубликованному Всемирным банком, Азербайджан в прошлом году оказал финансовую поддержку проблемным банкам.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на отчет, Азербайджан, Казахстан, Россия, Украина и Узбекистан в 2017 году оказали поддержку проблемным банкам за счет государственных средств.

Отмечается, что низкий уровень инвестиций и запоздание структурных реформ ослабили потенциальный экономический рост и конвергенцию доходов.

«Если основные энергоэкспортеры не смогут оживить ненефтяной сектор, например Азербайджан, Казахстан, Россия и Узбекистан не сумеют реализовать принятую с этой целью среднесрочную стратегию, то смогут столкнуться с замедлением экономического роста».

Л.А.

