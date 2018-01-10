ВБ снизил прогноз по росту ВВП Узбекистана в 2018 г.

2018-01-10 13:16 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Реальный рост ВВП Узбекистана в 2018 году составит 5,6%, следует из обновленного отчета Global Economic Prospects Всемирного банка.

В отчете отмечается, что рост экономики Узбекистана в 2017 году составил 6,2%.

Специалисты Всемирного банка прогнозируют, что ВВП Узбекистана в 2018 году вырастет на 5,6%, в 2019 году – 6,3% и в 2020 году – 6,5%.

Ранее банк прогнозировал, что рост экономики Узбекистана в 2017 году составит 7,6%, 2018 – 7,8% и в 2019 году – 7,8%.

ВБ улучшил прогноз роста мировой экономики в 2018 году с 2,9 до 3,1 процента. В 2019 году рост ожидается на уровне трех процентов (ранее прогнозировались 2,9 процента). По мнению аналитиков банка, росту будет способствовать увеличение объемов инвестиций, промышленного производства и торговли.

Рост экономики развитых стран ожидается на уровне 2,2 процента в 2018 году (ранее 1,8 процента) и 1,9 процента - в 2019 году (0,9 процента).