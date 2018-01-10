Впервые в Баку пройдет музыкальное шоу-вечеринка с феями Winх (ВИДЕО)

2018-01-10 13:16 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Баку 3 марта в Азербайджанском государственном академическом национальном театре пройдет музыкальное шоу "Фей-Феерия", которое станет замечательным подарком маленьким девочкам на 8 марта, сообщает Trend Life.

Вечеринка в гостях у знаменитых фей Winх! Каждая девчонка мечтает на нее попасть!

Интерактивный спектакль с участием любимых фей Винкс перенесет ребенка в атмосферу волшебства, дружбы, веселья и увлекательных приключений.

Юные феи откроют участникам спектакля секреты волшебства и исполнят самые любимые песни. Но, как и на любой вечеринке, не обойдётся без сюрпризов. Злые ведьмы Трикс всеми способами попытаются испортить праздник. Но не тут-то было. С помощью юных зрителей прекрасные феи достойно отразят удар, и зло будет наказано! Можно петь и танцевать до упаду вместе с зажигательной шестеркой Винкс.

Благодаря новому интерактивному формату юные зрители примут непосредственное участие в спектакле и смогут стать настоящими помощниками любимых героев. Скучать точно не придется!

Подарите ребенку незабываемый праздник и скорее присоединяйтесь к вечеринке!