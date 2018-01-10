В Абшеронском районе внук убил бабушку из корыстных побуждений

2018-01-10 13:30 | www.apa.az | 6

Министерство внутренних дел распространило информацию в связи с убийством в Абшеронском районе.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт министерства 8 января в доме жителя поселка Сарай Ниджата Мурадова обнаружено тело жительницы Гахского района Хадиджабейим Сеидалиевой со следами насилия. Установлено, что из дома были похищены золотые изделия.

Сотрудники управления полиции и прокуратуры Абшеронского района во время следственных и оперативно-розыскных мероприятий задержали в качестве подозреваемого сына Ниджата, Нихата Мурадова.



Установлено, что убийство было совершено из корыстных побуждений, у задержанного изъяты похищенные ценности.

Н.Мурадов является внуком убитой женщины.