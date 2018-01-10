Умер бывший посол Грузии в Азербайджане

2018-01-10 13:33 | www.oxu.az | 7

После продолжительной болезни скончался бывший посол Грузии в Азербайджане, руководитель Грузинской нефтяной корпорации Георгий Чантурия.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает грузинский Первый канал со ссылкой на родственников покойного.

Георгий Чантурия родился в 1957 году. До 1989 года занимал руководящие посты в правительственный структурах, параллельно занимался научно-педагогической деятельностью в вузах страны. В 1992-1993 годах осуществлял дипломатическую деятельность в Азербайджане, США, Великобритании, Германии, Швейцарии и Израиле. В 1993 году был советником главы Грузии по международным вопросам. В 1994-1996 годах – первый чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Азербайджане. С 1996 года – президент Грузинской нефтяной корпорации.

В последние годы Георгий Чантурия работал в Азербайджане.