Внук убил бабушку ради наживы – ПОДРОБНОСТИ

2018-01-10 13:37 | www.oxu.az | 6

Министерство внутренних дел распространило информацию об убийстве на Абшероне.

Как сообщили Oxu.Az в Министерстве, 8 января в доме жителя поселка Сарай Абшеронского района Ниджата Мурадова было обнаружено тело его тещи, жительницы Гахского района Хадиджибейим Сеидалиевой со следами насилия.

Из дома также унесли золотые изделия.

В результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Управления полиции Абшеронского района и районной прокуратуры был задержан подозреваемый в совершении преступления, внук Х.Сеидалиевой Нихат Мурадов.

Выяснилось, что он совершил убийство из-за корыстных побуждений. Золотые изделия были изъяты у него в качестве вещественного доказательства.