Иран и Турция должны остановить сирийский режим - МИД Турции

2018-01-10 13:19 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Иран и Турция должны остановить сирийский режим, сказал руководитель министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя атаку правительственных сил Сирии в зоне деэскалации в провинции Идлиб на севере Сирии, сообщают в среду турецкие СМИ.

По словам Чавушоглу, Москва и Тегеран обладают влиянием на сирийский режим.

Глава МИД отметил, что ранее Иран, Турция и Россия выступили гарантами прекращения огня в сирийском городе Идлиб.

Отметим, что накануне посол России в Анкаре Алексей Ерхов и посол Ирана в Турции Мухаммед Ибрагим Тахериан Фард были вызваны в МИД Турции в связи с продолжающимися атаками сил режима Башара Асада в зоне деэскалации в провинции Идлиб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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