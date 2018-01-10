Иран и Турция должны остановить сирийский режим - МИД Турции

2018-01-10 13:19 | www.trend.az | 6
БАКУ /Trend/ - Иран и Турция должны остановить сирийский режим, сказал руководитель министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя атаку правительственных сил Сирии в зоне деэскалации в провинции Идлиб на севере Сирии, сообщают в среду турецкие СМИ.
По словам Чавушоглу, Москва и Тегеран обладают влиянием на сирийский режим.
Глава МИД отметил, что ранее Иран, Турция и Россия выступили гарантами прекращения огня в сирийском городе Идлиб.
Отметим, что накануне посол России в Анкаре Алексей Ерхов и посол Ирана в Турции Мухаммед Ибрагим Тахериан Фард были вызваны в МИД Турции в связи с продолжающимися атаками сил режима Башара Асада в зоне деэскалации в провинции Идлиб.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
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