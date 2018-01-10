Завтра в Баку будет дождливая и ветреная погода

2018-01-10 13:26 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, утром и вечером местами будет слабый туман, прогнозируются моросящие дожди, сообщили Trend в среду в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Северо-западный ветер днем сменится временами усиливающимся юго-западным ветром.

На Абшеронском полуострове ночью 1 – 3, днем 6 – 9, в Баку ночью 1 – 3, днем 6 - 8 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится от 772 до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 75 - 85 процентов.