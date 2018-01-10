БелАЗ рассматривает предложения о реализации продукции за криптовалюту

2018-01-10 13:34 | www.trend.az | 6

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" рассматривает предложения о реализации продукции за криптовалюту. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте предприятия, сообщает БЕЛТА.



В сообщении отмечается, что наличность постепенно уходит в прошлое, на смену ей идут банковские карточки и электронные кошельки. Однако пару лет назад появилась новинка, которая может перевернуть весь финансовый мир. Речь о виртуальных деньгах.



"БелАЗ" всегда старается идти в ногу со временем, а также сделать свою продукцию более доступной. Предприятие рассматривает предложения о реализации продукции за криптовалюту с 11 по 30 января", - говорится в сообщении.

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