О том, что больше всего поразило азербайджанца в русском севере (ФОТО)

2018-01-10 14:02 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - Молодой, но исключительно талантливый писатель и фотограф Рустам Гусейнов отправился на литературный форум в Пермь, а привез оттуда полноценную обзорную фотовыставку «Сердце Урала». О том, что больше всего поразило азербайджанца в русском севере, он рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством Дмитрия Савельева.

-Расскажите, пожалуйста, как Вы попали в проект Россотрудничества «Новое поколение»?

- Меня выбрали как молодого писателя, пишущего на русском языке. А когда я узнал, что речь идет о Перми, я сразу согласился стать участником программы, так как всегда хотел побывать на родине известного уральского писателя Павла Бажова. В свое время его цикл уральских сказов «Малахитовая шкатулка» произвел на меня колоссальное впечатление. В этом краю интересно все: и величественная тайга, и интересная история, и потрясающие люди. Ну, а для писателя это вообще кладезь вдохновения.

- Оправдались ли Ваши ожидания от поездки?

- Это не был мой первый визит в Россию, но на Урале раньше бывать не приходилось. И реальность превзошла все представляемое. Я ехал туда как писатель, но в итоге получил массу впечатлений не только для хорошей литературной работы. Я привез оттуда интересную фотовыставку, которая полюбилась многим. Отзывов было очень много, больше всего благодарили за то, как удалось показать красоту и самобытность этого края.