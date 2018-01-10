PROKON успешно реализовала проект для SOCAR Polymer

2018-01-10 14:06 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Компания PROKON успешно завершила работы по инженерному проектированию, поставкам и строительству складского помещения для готовой продукции в рамках проекта по производству полипропилена/полиэтилена высокой плотности для SOCAR Polymer, сообщает компания Nobel Oil Services в среду.

Складское помещение расположено в Сумгайыте на восточной части завода по производству полипропилена и полиэтилена высокой плотности и предназначено для хранения готовой продукции. Общий размер помещения составляет 84 x 176 метров, а внутренняя минимальная высота равна шести метрам.

Проект был начат в августе 2016 года и охватил работу по инженерному проектированию, поставкам, строительству, изготовлению и монтажу металлоконструкций, а также получению разрешений от местных органов власти. В рамках проекта PROKON успешно реализовал этапы работ по подготовке строительной площадки, гражданские строительные и земляные работы, которые включали в себя инжиниринг, выемку грунта, засыпку, снос, удаление воды и установку защитных барьеров.