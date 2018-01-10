Встречи президентов РФ, Турции и Ирана до Конгресса нацдиалога Сирии пока не планируются

2018-01-10 14:21 | www.trend.az | 6

Встречи президентов России, Турции и Ирана - Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани - перед планируемым на конец января в Сочи проведением Конгресса национального диалога Сирии пока не планируется. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли состоятся такая встреча в связи с имеющимися у сторон разногласиями, передает ТАСС.

"Идут достаточно интенсивные контакты на экспертном уровне", - сказал представитель Кремля, отметив, что необходимо согласовать список участников Конгресса, для чего нужна синхронизация позиций трех стран гарантов этого процесса - РФ, Турции и Ирана. "Пока контактов на высшем уровне в графике не значится, но они возникают достаточно оперативно при необходимости", - подчеркнул Песков.

Предыдущая трехсторонняя встреча президентов РФ, Турции и Ирана, посвященная сирийскому урегулированию, состоялась в Сочи в ноябре 2017 года.

О созыве 29-30 января 2018 года Конгресса по национальному диалогу в Сочи было объявлено на прошедшем в Астане совещании государств - гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран и Турция). На форуме пойдет речь о выработке новой сирийской конституции и на ее основе проведении выборов под эгидой ООН. В конце декабря около 40 вооруженных группировок во главе с так называемой Сирийской свободной армией объявили об отказе направить своих представителей на Конгресс в Сочи в случае, если на форуме не будет подниматься вопрос о судьбе президента Башара Асада. Уход сирийского лидера с поста в начале переходного периода является одним из программных требований оппозиционного Высшего комитета по переговорам (ВКП), что стало причиной провала восьмого раунда межсирийских переговоров в Женеве.

Делегация ВКП провела на этой неделе встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и делегациями ряда стран - членов всемирной организации, высказав им свое негативное отношение к Конгрессу по национальному диалогу. Как утверждал во вторник по итогам серии переговоров в Нью-Йорке официальный представитель ВКП Яхья аль-Ариди, форум в Сочи "рискует подорвать" дискуссии под эгидой ООН в Женеве.