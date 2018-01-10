Узбекистан в 2018 году направит около $150 млн на стабилизацию цен

2018-01-10 14:28 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Узбекистан в 2018 году примет меры для стабилизации цен на потребительские товары и услуги. Об этом говорится в проекте государственной программы 2018 года «Год активного предпринимательства, инновационных идей и технологий».

Согласно проекту программы, правительство Узбекистана намерено выделить 100 миллионов долларов и 385 миллиардов сумов в целях недопущения роста цен на внутреннем рынке.

Эти средства будут использованы в различных проектах с целью недопущения роста цен. В частности, Узбекистана планирует обеспечить бесперебойную поставку основных продуктов питания и других потребительских товаров на внутренний рынок, а также не допустить появление искусственного дефицита в том, или ином сегменте.

Будут приняты меры по ликвидации монополии на импорт ряда продовольственных товаров.