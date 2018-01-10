В Грузии вопросы гражданства будет решать президент

2018-01-10 15:00 | www.apa.az | 6

Комиссия по вопросам гражданства Грузии сняла с Агентства развития государственных сервисов полномочия принимать в гражданство и наделила ими Администрацию президента.

Как сообщает местное бюро АПА, об этом на проведенном брифинге сказала министр юстиции Грузии Теа Цулукиани.

Она отметила, что на основании утвержденных президентом Грузии изменений, комиссия, рассматривающая вопросы гражданства, будет состоять из 6 членов, и руководить ею будет Администрация президента.

Изменения вступят в силу с 15 января.

Министр добавила, что несмотря на положительные решения Агентства развития государственных сервисов президент в 2017 году не согласился с принятием в гражданство 565 человек: «Большинство из них являются бывшими гражданами Грузии, родившимися в Грузии и члены их семей. Принятие отдельных людей в гражданство отвечает интересам государства. Надеюсь, что передачей этих полномочий президентской администрации глава государства продолжит прошлогодний опыт».