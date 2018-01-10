Турция установит на границе с Арменией систему электронного контроля

2018-01-10 14:54 | www.oxu.az | 6

Турция не будет возводить стену на границах с Арменией и Грузией, но оборудует границы с этими странами системой электронного контроля.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу в интервью турецкому информагентству «Анадолу».

«Думаю, что в ближайшие два месяца будут предприняты соответствующие шаги. Пока речь не идет о возведении модульной стены, а лишь об электронной системе безопасности», - пояснил министр, добавив, что половина работ по возведению модульной стены на границе Турции с Ираном завершена.

Как заверил турецкий министр, модульная стена вдоль границы турецких провинций Агры и Игдыр высотой три метра и протяженностью 144 километра была необходима как с точки зрения борьбы с терроризмом, так и для предотвращения контрабанды и незаконной миграции.