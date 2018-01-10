Самые прибыльные актеры 2017 года (ФОТО)

2018-01-10 15:03 | www.trend.az | 6

О баснословных гонорарах и бюджетах голливудских фильмов ходят легенды, но в последние годы студии все больше внимания уделяют тем актерам, которые могут приносить как можно больше денег при относительно скромных (по меркам киноиндустрии) гонорарах, передает РИА Новости.

Forbes вычислил пятерку самых прибыльных актеров прошлого года. В рейтинг вошли звезды, фильмы с которыми вышли на экраны до 1 июня 2017 год. Учитывались картины, которые были показаны более чем в двух тысячах кинотеатров. Рейтинг достаточно условный: при расчете из кассовых сборов вычитался съемочный бюджет каждого фильма, а полученную сумму делили на гонорар актера – это дает примерное представление рентабельности кинозвезды.

5. Крис Прэтт

Фильмы с участием Криса Прэтта принесли по $34,40 за каждый заплаченный актеру доллар. Продолжение "Стражей галактики", в котором он вновь сыграл роль Звездного Лорда, собрал в кинотеатрах почти 864 миллиона долларов, при бюджете в 200 миллионов.

4. Эми Адамс

Эми Адамс сумела вернуть создателям фильмов с ее участием $46,10 за каждый доллар, который она получила. Наиболее удачным фильмом с ее участием стало "Прибытие", который собрал более 203 миллионов долларов – почти в пять раз больше производственного бюджета.

3. Скарлетт Йоханссон