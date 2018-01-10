ФСБ обвинила курсанта военной академии в подготовке теракта в Петербурге

2018-01-10 15:11 | www.apa.az | 6

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России обвинила 19-летнего курсанта Военной академии им. А.Ф. Можайского Вадима Осипова в подготовке теракта на одной из площадей Санкт-Петербурга.

Как сообщает АПА со ссылкой на «tvrain.ru», по информации ФСБ, 5 апреля 2017 года спецслужба узнала о том, что у Осипова нашли записи с планами захватить оружейную комнату и казарму. «В связи с чем мне была поставлена задача, и я выехал для проведения его опроса. В ходе него первичные данные были фактически подтверждены», - рассказал майор ФСБ Сергей Круть.

По его словам, Осипов собирался поджечь казарму и забаррикадировать входы и выходы из нее.

«Второй план был таким - он собирался совершить теракт на одной из площадей, где под тележку с мороженым он должен был заложить взрывное устройство. Еще одну бомбу он должен был спрятать под одежду и пойти в места массового скопления людей. Это если ему удастся уйти из академии. Он писал в дневнике, что будет менять транспорт, где будет отсиживаться. В отдаленной деревне будет колоть дрова», - сказал Круть.

Майор ФСБ сделал заявление во время выездного заседания Московского военного окружного суда в Санкт-Петербурге, где рассматривается дело Осипова. В апреле 2017 года стало известно, что курсанта арестовали по подозрению в содействии терроризму. Защита Осипова рассказала, что дело завели после того, как у него нашли нарисованный от руки план захвата казармы и книгу «Русская кухня. Азбука домашнего терроризма», которая включена в список экстремистских материалов.

Из материалов дела следует, что об Осипове в ФСБ сообщил его преподаватель, четверо однокурсников дали на него показания.

Сам Осипов, объясняя свой рисунок плана казармы, рассказал, что сделал это после занятий по антитеррористической подготовке. По его словам, он оказался под впечатлением от терактов, которые происходили в последнее время, в том числе от нападения на часть Росгвардии в Чечне.