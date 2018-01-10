Изменения в правительстве Польши не повлияют на отношения с Азербайджаном - депутат

2018-01-10 15:12 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Изменения в правительстве Польши не повлияют на связи высокого уровня между Азербайджаном и этой страной. Независимо от того, какая политическая сила находится у власти в Польше, связи между двумя странами всегда были и будут на высоком уровне.

Об этом сказал в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламента), член азербайджано-польской рабочей группы по межпарламентским связям Айдын Мирзазаде.

Отметим, что президент Польши Анджей Дуда ранее сменил девять министров. В декабре прошлого года пост премьер-министра Польши занял Матеуш Моравецкий. Он присягнул вместе со старым составом Кабмина, но пообещал перестановки в январе.

«Польша поддерживает территориальную целостность Азербайджана, между Азербайджаном и Польшей существует очень тесное сотрудничество в вопросах сохранения стабильности и безопасности на международной арене, страны поддерживают крепкие связи друг с другом, из года в год расширяются торгово-экономические связи", - сказал Мирзазаде.

По его словам, вносить изменения в состав правительства в зависимости от политических условий исходит из желания сделать политику страны более эффективной. "И Польше можно пожелать в этом только успехов», - сказал депутат.

Как отметил Мирзазаде, в Азербайджане издавна проживала польская община, которая, пусть и в немногочисленном составе, существует и сегодня. "Эта община активно участвует в государственном строительстве Азербайджана", - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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