AsstrA, Heavy Caspian 2017 devleri arasında

2018-01-10 15:26 | www.trend.az | 1

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te, Heavy World şirketince 6. Uluslararası “HEAVY CASPIAN 2017” konferansı düzenlendi. Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinde benzeri olmayan bu forum, ulaştırma endüstrisinde önemli bir olay haline geldi.

Güney Kafkasya ve Orta Asya ülkelerine odaklanan “HEAVY CASPIAN” Konferansı, 6 yıldır düzenleniyor. Konferans, geleneksel olarak Astana’da yapılıyordu, bu yıl ise Taşkent’e taşındı.

“HEAVY CASPIAN 2017” Konferansı, büyük boyutlu ve proje yük taşımacılığı ile montaj piyasasının en büyük oyuncularını bir araya getirdi. Konferansa Kazakistan, Rusya, Özbekistan, Türkiye, Gürcistan, Almanya, İngiltere, İtalya ve Lüksemburg'dan 130'dan fazla delege katıldı.

AsstrA böyle önemli bir etkinliği kaçıramazdı ve konferansta aktif şekilde yer aldı. Şirketin aşırı büyük ve ağır yükler birimi uzmanı İrina Kapuza, etkinlikle ilgili görüşlerini şöyle anlattı:

“Geniş bilgi içerikli ve katılımcıların dinamik iletişim kurduğu bir konferans oldu. Özbekistan, ekonomik sektörlerin çoğunun devletin sıkı denetimi altında bulunduğu oldukça kapalı bir ülkedir. Her şeyden önce bu bizim ulaşım ve lojistik endüstrimizi ilgilendiriyor. Devlet kurumlarının yetkilileri, petrol ve gaz endüstrisinin gelişim vizyonu ve Özbekistan gerçekliğinde ulaşım organizasyonunun özellikleri konusunda bilgilendirme yaptı.

Aynı zamanda Orta Asya’da taşımacılık tecrübesine sahip şirketler de, bölgenin zor arazi koşullarında farklı araç çeşitleriyle büyük ve ağır yüklerin taşımacılık özellikleriyle ilgili görsel sunumlar yaptı.

Organizatörler, devlet organlarının temsilcileri ile doğrudan taşımacılık yapanlar arasında aktif bir diyalog kurmayı başardı. Bu gibi görüş alışverişi gerçekten büyük önem taşıyor.”

Özbekistan ulusal petrol şirketi “Uzbekneftgaz” İnovasyon ve Yerelleştirme Dairesi Başkanı Alişer Bahodırov, 2017-2020 yılları arasında ülkesinin petrol ve doğalgaz endüstrisinin geliştirilmesine ilişkin öncelikli alanları anlattı. Mevcut petrol rafinerileri, ürüne yeterli kaba temizlik yapmaktadır. Ürün kalitesini yükseltmek ve daha derinlerden petrol çıkartmak için Özbek yönetimi, petrol rafinerilerindeki ekipmanları yenileme ve yeni işletmeler kurma kararı almış bulunuyor. Dolayısıyla 2018-2022 yılları arasında Batı Avrupa, Kore, Japonya, Hindistan, Güney Afrika ve Amerika Birleşik Devletlerinden Özbekistan’a çeşitli araç ve gereçler getirilecek.

Yakın gelecekte bölgede çok sayıda büyük proje planlandığından, böyle bir diyalog ve devlet yetkililerinin ayrıntılı sunumları, yeni hizmet sağlayıcıları için Özbekistan petrol ve doğalgaz endüstrisinin geliştirilmesine katılmaları için adeta bir davet niteliği taşıyordu.

İrina Kapuza, değerlendirmesini şöyle sürdürdü: