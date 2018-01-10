В прошлом году гражданство Грузии получили 3000 человек

2018-01-10 15:40 | www.apa.az | 6

За январь-октябрь 2017 года президент Грузии выдал гражданство 3000 человек.

Как сообщает местное бюро АПА со ссылкой на отчет Минюста Грузии, за отчетный период главе государства были представлены обращения 3097 человек. 2363 из них были гражданами бывших советских республик.

Среди получивших гражданство Грузии были 79 этнических грузин, проживающих в Иране. 70 из 97 получивших отказ в получении гражданства родились в Грузии, 27 человек – бывшие граждане Грузии или же челны семьи гражданина страны.

В отчете также отмечено, что в 2013-2017 годах было рассмотрено 544 обращения в связи с получением гражданства в упрощенной форме. 508 из них были удовлетворены и направлены президенту. 55 из них родились в Грузии, 299 – в Азербайджане, 145 – в Узбекистане, 9 – в других странах.