Азербайджанцы митингуют у здания МВД Украины – ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

2018-01-10 15:40 | www.oxu.az | 6

В Киеве около 150 представителей азербайджанской общины проводят митинг у здания министерства внутренних дел.

Как сообщили Oxu.Az, азербайджанцы призывают правоохранительные органы противодействовать злоумышленникам, которые оказывают давление на их местную диаспору и похищают ее представителей.

По словам участников митинга, преступники не боятся силовых структур. Отмечается, что всего в Украине похищено более 20 азербайджанцев, часть из которых - предприниматели.

Участники акции держат плакаты с надписями: «Я хочу вкладывать инвестиции в Украину, но это опасно», «90-е возвращаются», «Мы против бандитизма в Украине. Защитите наши жизни!» и другими.

Необходимо отметить, что в Украине участились случаи убийства; осуществление покушений на убийства; краж азербайджанцев; осуществления нападений на предпринимательские объекты азербайджанцев; осуществление административного давления на активистов диаспоры как в Киеве, так и в ряде регионов Украины.

Это вызывает большое беспокойство среди азербайджанцев Украины, ведь отдельные семьи до сих пор не располагают информацией о пропавших родственников, преступники не выявлены и не понесли наказания. Более того, месяц назад, было похищено гражданина Украины и этнического азербайджанца, предпринимателя и семьянина, о котором до сих пор нет никакой информации.

Азербайджанцы Украины требуют от министерства внутренних дел Украины во главе с министром Арсеном Аваковым защиты своих конституционных прав, раскрытие преступлений и активной борьбы с бандитизмом в Украине.

Э.А.

