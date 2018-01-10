Интернет провайдер Баку ввел промежуточный тариф на услугу ADSL

2018-01-10 15:44 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Государственный интернет провайдер Bakinternet представил промежуточный тариф на услугу ADSL стоимостью в 12 манатов, сообщили Trend в компании.

Предлагаемая абонентам в рамках нового тарифа скорость передачи данных, составляет 2 мегабита в секунду.

В настоящее время помимо нового тарифа, провайдер предлагает шесть пакетов на ADSL подключение стоимостью в 10, 15, 20, 30, 40 и 50 манатов, в рамках которых предлагаются скорости 1, 3, 5, 6, 8 и 10 мегабита в секунду соответственно. Стоимость подключения к услуге составляет пять манатов.

ADSL является наиболее распространенным сервисом доступа к сети, который впервые появился на рынке в 2004 году.

По данным Delta Telecom на 10 января, наибольший объем интернет-трафика, доставляемого до конечного пользователя (среди 25 интернет провайдеров), пришелся на Bakinternet (28,43 процента), второе место с долей в 15,23 процента занял Aztelekom, третье - Castel -10,76 процента. Максимальный объем потребляемого входящего и исходящего интернет-трафика по сети Delta Telecom составляет 180 и 30 гигабит соответственно.