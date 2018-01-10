Портал The Cultural Trip о причинах посетить Азербайджан

2018-01-10 15:44 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Баку по сравнению с другими столичными городами – безопасное место.

Как сказали Trend в среду в министерстве культуры и туризма Азербайджана, об этом говорится в статье об Азербайджане на портале The Cultural Trip, посвященном культуре стран мира.

Портал опубликовал серию статей об Азербайджане. В статьях представлена подробная информация о достопримечательностях и туристическом потенциале Азербайджана.

В своих репортажах автор Сэм Бэдфорд подробно рассказывает о природе Азербайджана, Девичьей башне - символе Баку, комплексе «Пламенные башни», храме Атешгях. Он подчеркивает, что в Азербайджане есть довольно много интересных мест, которые могут привлечь внимание туристов.

В статье «11 причин для приезда в Азербайджан» содержится информация об исторических местах, древних постройках и современных зданиях Баку. Говоря о проблеме чистоты в крупных городах, автор отмечает, что Баку - один из самых чистых городов, которые он встречал.