Услуги минсельхоза Азербайджана интегрированы в портал е-правительства

2018-01-10 15:47 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Три электронные услуги министерства сельского хозяйства Азербайджана интегрированы в портал "Электронное правительство" (e-gov.az), говорится в среду в сообщении министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

В портал интегрированы следующие услуги ведомства:

- прием обращений и документов для смены водительских удостоверений тракториста и других видов механических транспортных средств;

- прием обращений и документов на государственную регистрацию тракторов и других видов механических транспортных средств используемых в сельском хозяйстве и в лесном хозяйстве;

- прием обращений и документов для снятия с учета тракторов и других видов механических транспортных средств используемых в сельском хозяйстве и в лесном хозяйстве.

В настоящее время число электронных услуг минсельхоза Азербайджана достигло 22.