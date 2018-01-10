В Тбилиси обсуждено военное сотрудничество Грузия-Турция-Азербайджан

2018-01-10 16:03 | www.apa.az | 6

Министр обороны Грузии Леван Изория встретился с послом Турции в их стране Фатмой Джерен Язган.

Как сообщает грузинское бюро АПА со ссылкой на сайт Министерства обороны, на встрече были обсуждены вопросы укрепления сотрудничества между двумя странами в сфере обороны.

Леван Изория поблагодарил турецкую сторону за поддержку, оказанную в вопросе интеграции Грузии в НАТО. Стороны также обсудили вопросы региональной безопасности и сотрудничества. В этом контексте были рассмотрены вопросы трехстороннего военного сотрудничества между Грузией, Турцией и Азербайджаном.