Узбекистан и Таджикистан обсудили упрощение режима двусторонних поездок

2018-01-10 15:59 | www.trend.az | 6

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в рамках рабочего визита в Душанбе обсудил с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном вопросы развития двусторонних отношений, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

В частности, были обсуждены вопросы устранения торговых ограничений, упрощения режима двусторонних поездок граждан, снижения тарифов на перемещение товаров, восстановления существующей железной дороги, очистки заминированных территорий на границе, открытия контрольно-пропускных пунктов и другие вопросы, связанные с государственной границей, отмечается в сообщении.

Эмомали Рахмон подчеркнул готовность таджикской стороны укрепить межправительственное сотрудничество с Узбекистаном в области использования водных и энергетических ресурсов, заявив, что Таджикистан никогда не пытался создавать проблемы для стран региона в этом вопросе, выступая, напротив, за интеграцию мирового и регионального сообщества в решении водных и экологических проблем.