Путешествие в Сплит: "Самый темпераментный старик" глазами азербайджанского фотографа (ФОТО)

2018-01-10 16:13 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В центральной части побережья Хорватии, прямо в центре Адриатического побережья этой страны, в окружении гор, расположился уникальный старинный город – Сплит, исторический центр которого представляет огромную ценность и внесен в список памятников культуры мирового значения организации ЮНЕСКО.

Сплит – это город-порт, город-курорт, город-музей, с удивительно гармоничным сочетанием старого и нового. Современные здания из стекла и бетона соседствуют с домами XV-XIX веков. Модные бутики выходят своими витринами на древнюю городскую площадь. Сплит называют "самый темпераментный старик среди хорватских городов", это исходная точка и перекресток всех морских путей Адриатики.

Самый крупный город Далмации и второй по величине город страны после столицы Загреба город Сплит не зря называют музеем под открытым небом. Достопримечательности Сплита впитали в себя дух времен, все события, что происходили на этих землях, богатое культурное наследие ряда цивилизаций. Здесь гармонично сочетаются старинные архитектурные памятники с современными небоскребами, а прибывшие в первый раз туристы даже не понимают, где они находятся, ведь главная жемчужина Хорватии напоминает лучшие средиземноморские курорты.

За семнадцать столетий своего существования, город вобрал в себя множество архитектурных стилей разных эпох: здесь и зодчество, оставленное древними римлянами, и средневековые шедевры византийцев и венецианцев, австрийские постройки XIX столетия, соседствующие с современными зданиями Хорватии. Причудливое переплетение архитектурных стилей и исторических эпох создало уникальный облик города, придало особую красоту и очарование.

Сплит был построен на месте древнеримской колонии Салона, руины которой и до сих пор можно увидеть на северо-западе города. Первая версия названия города связана с цветком «ракитник мохнатый» (на греческом aspalathos), который в изобилии растет в окрестностях Сплита. В честь него когда-то назвали местечко Аспалатос, находившееся на месте современного города. В Средние века город получил более «латинизированные» названия: Спалатум, Спалато и многие другие. "Сплит" - имя, которое дали сами хорваты. Другие считают, что название города произошло от слова «дворец» - (S)palatium. Речь о дворце римского императора. Гай Аврелий Валерий Диоклетиан родился неподалеку. Внук раба, он стал успешным солдатом, а затем императором.

Город был основан в 305 году и вырос вокруг огромного дворца, построенного римским императором Диоклетианом в III столетии. Сохранившийся до наших дней архитектурный ансамбль этой старинной постройки и есть основная достопримечательность Сплита, увидеть своими глазами которую стремится масса путешественников со всего мира. Дворец окружали мощные стены, за которыми местные жители скрывались от нашествий варваров. Само здание императорской резиденции было возведено из мрамора, привезенного из Турции, а украшавшие его гранитные колонны и сфинксы доставляли из Египта.

Особый интерес вызывает также Храм Юпитера – еще одна великолепно сохранившаяся древнеримская постройка, воздвигнутая императором Диоклетианом. С приходом в Далмацию христианства, храм переоборудовали в баптистерий Святого Фомы. Достопримечательности храма – памятник Иоанну Крестителю и саркофаги с телами городских епископов – не оставят равнодушным даже самого нерелигиозного человека.