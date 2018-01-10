Услуги эвакуаторов: куда идут средства?

2018-01-10 16:01 | www.oxu.az | 6

Посвященная теме действующих в Баку эвакуаторов передача «Status» на телеканале Lider стала причиной бурных обсуждений. Так, многие гости передачи заявили, что собираемые за использование эвакуаторов средства не доходят до бюджета, передает Oxu.Az.

Гость передачи, ведущий Теймур Алиев привел статистику Счетной палаты, согласно которой в результате деятельности службы эвакуаторов за 2015 год в бюджет поступило всего 42080 манатов.

Эта сумма уплачена лишь 2100 владельцами автомобилей, хотя в Баку за год эвакуаторы забирают десятки и сотни тысяч автомобилей, заявил Т.Алиев.

Гости задались вопросом, куда делась большая часть денег. Дело также в том, что заплатить штраф в размере 20 манатов можно только наличными.

Другой гость передачи - глава пресс-службы Управления дорожной полиции города Баку Вагиф Асадов, отвечая на критику в адрес своей структуры, заявил:

«Я, как представитель Государственной дорожной полиции, полагаю, что эвакуаторы нужно убрать. Но если гражданин, чувствуя себя абсолютно правым, более двух часов оставляет автомобиль на проезжей части, говоря, что уплатит штраф, это значит, что службу эвакуаторов пока упразднять нельзя».

Отметим, что согласно статье 346 Кодекса административных правонарушений, за нарушение правил остановки и стоянки полагается штраф в размере 20 манатов, за остановку других транспортных средств на остановке для общественного транспорта или на расстоянии менее 15 метров от дорожных знаков 5.12, 5.13 – 40 манатов, а при эвакуации автомобиля – дополнительно 20 манатов.

Экономический эксперт Натиг Джафарли заявил, что только в Баку за день порой сотни автомобилей эвакуируют за нарушение правил остановки и стоянки:

«В результате деятельности службы эвакуаторов в 2016 году в госбюджет поступило всего 42 080 манатов, что абсолютно нелогично. Если бы все платежи осуществлялись онлайн, или через банки, то можно было бы узнать, куда уходят средства. Сейчас выходит так, что большая часть уплаченных наличными средств не поступает в бюджет. В результате, гражданин не может проследить за тем, как уплаченные ими средства попадают в казну. Структура или лицо, ответственное за сбор денег у службы эвакуации, очень легко может их присвоить, пользуясь тем, что гражданин не может осуществлять контроль. По логике, штрафы за эвакуацию нужно платить через банки или онлайн. Если применить такой подход, то случаи присвоения и коррупции исчезнут».

Эксперт также сказал, что стоимость услуги эвакуации не имеет никакого экономического обоснования:

«За доставку автомобиля на штрафстоянку из любой точки города, вне зависимости от расстояния, взимается оплата 20 манатов. В международной практике услуги эвакуации за нарушения правил остановки и стоянки осуществляют частные фирмы. В условиях конкуренции снижается сумма штрафов. У нас служба эвакуации принадлежит ГДП. Поэтому они устанавливают цену, какую хотят».

По словам Н.Джафарова, служба эвакуации нужна для обеспечения безопасности:

«Но неправильно превращать ее в источник массового заработка».

Комментируя вопрос с правовой точки зрения, эксперт по дорожному движению Аршад Гусейнов сказал, что в этой сфере есть пробелы:

«Если водитель оставляет свой автомобиль на улице, и данный автомобиль становится причиной возникновения пробки, то это транспортное средство надо эвакуировать. В других случаях можно просто выписать штраф, не эвакуируя автомобиль».

По словам Аршада Гусейнова, в международной практике должны иметься точные критерии для эвакуации автомобиля:

«Если автомобиль стоит поперек, на тротуаре, становится причиной пробки, остановился перед воротами, перекрывает дорогу и т.д. Для эвакуации должны быть точные критерии. Если возник конфликт, сотрудник ГДП может указать конкретную причину и быстро решить этот вопрос».

По словам эксперта, если внедрить нормы в этой сфере, то эвакуаций станет меньше:

«Если дисциплина водителей останется на нынешнем уровне, критерии будут уточнены, то конечно таких случаев может стать меньше».

В конце отметим, что согласно отчету Счетной палаты, в 2014 году от эвакуации автомобилей на штрафстоянки в казну поступило 47900,0, а в 2015 году - 42080,0, то есть на 5820,0 маната или на 12,2% меньше. Если учитывать, что в 2015 году численность транспортных средств в стране выросла на 2,4%, и на 1 января 2016 году в Баку было зарегистрировано 728,7 автомобилей (из них 586,1 тыс. частных легковых), к тому же ГДП постоянно жалуется на нарушения, то поступления должны были вырасти, а не снизиться.

Эльвин Ахмедов

