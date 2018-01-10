Сеул ожидает, что Пхеньян пошлет на Олимпиаду делегацию из 500 человек

2018-01-10 16:20 | www.trend.az | 6
Власти Республики Корея ожидают, что КНДР направит на Олимпиаду в Пхёнчхане многочисленную делегацию, в составе которой будет от 400 до 500 человек. Об этом заявил в среду премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён, передает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.
"Ожидается, что прибудет большая делегация, в составе которой будет от 400 до 500 человек", - заявил южнокорейский премьер-министр.
Ли Нак Ён высказал надежду на то, что зимняя Олимпиада в Пхёнчхане будет способствовать снижению напряженности на Корейском полуострове, как летние Олимпийские игры в Сеуле в 1988 году способствовали окончанию холодной войны.