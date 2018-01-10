Малейка Аббасзаде: Дата экзаменов определится на следующей неделе

2018-01-10 16:26 | www.oxu.az | 6

В Государственном экзаменационном центре обсудили даты вступительных, выпускных и различных экзаменов в этом году.

Как передает Oxu.Az, об этом сказала председатель Совета директоров ГЭЦ Малейка Аббасзаде.

Она сказала, что вопрос согласовывается с соответствующими органами:

«Экзамены – массовые мероприятия. В дни экзаменов в стране возникают определенные трудности с проведением других массовых мероприятий. Поэтому мы и ведем обсуждения с соответствующими органами. Наверное, на ближайшей неделе мы объявим расписание экзаменов на 3 месяца».