Роя: Мой сын похож на отца – ИНТЕРВЬЮ

2018-01-10 16:48 | www.oxu.az | 6

Узнав, когда заслуженная артистка Роя Айхан ведет сына в школу, мы решили воспользоваться этой возможностью и задать пару вопросов по дороге.

Oxu.Az представляет вам данную беседу:

– Гусейн вырос у нас на глазах. Он уже ходит во второй класс…

– Очень счастлива, что у меня есть сын. Сегодня я самая счастливая мать на свете. Иногда я просыпаюсь от того, что он читает стихи на английском. Он хорошо учится. Сколько бы я не благодарила Аллаха, этого недостаточно. Пусть все дети радуют своих матерей.

– Насколько нам известно, он знает несколько языков…

– Да он уже в совершенстве выучил и азербайджанский, свободно говорит на русском, английском и французском.

- Вы можете уделять сыну достаточно времени?

- Гусейн знает, что его мама певица. Большую часть времени я провожу на сцене, на студии, на съемках. По работе я часто бываю в разъездах. Но Гусейн относится к этому с пониманием. Он уже родился в этой атмосфере. Но все свободное время я провожу с Гусейном. Так как он живет со мной, в особые дни, в праздники, на школьных мероприятиях я всегда рядом с ним.

- Гусейн больше похож на отца или на вас?

- И на меня, и на отца. От всех понемногу. Например, как и отец, он целыми днями смотрит футбол (смеется). На меня он похож своей общительностью. Любит проводить время с друзьями.

- Наверное, ваш сын влюблен в одноклассницу?

- Нет. Родители его одноклассников тесно общаются. Обычно мы обсуждаем школьные события. Например, мама Бурхана (одноклассника Гусейна – ред.) говорит, что он приходит домой и рассказывает о какой-то девочке. Но мой сын на такие вещи не отвлекается (смеется).

- Хотите помочь ему выбрать невесту в будущем?

- Категорически нет. Мой сын сам выберет, с кем создать семью.

- О чем мечтает Гусейн?

- Самая большая его мечта – учиться в США и стать там президентом (смеется). Я учу его, что прежде всего нужно быть человеком.

- Что Роя может дать ребенку как мать?

- Когда мой сын станет нужным и достойным человеком для своей семьи, друзей, а самое главное, для родины, тогда я смогу сказать, что я выполнила свои материнские обязанности.

Парвиз Гусейн

Фото: Рагиб Гаджиев

