Савалан Мирзоев: Армянских боевиков в Грузии нет

2018-01-10 16:54 | www.oxu.az | 6

Категорически не согласен с заявлениями руководителя организации «Союз против безосновательных армянских утверждений» (ASIMDER) Гекселя Гюльбея о возвращении боевиков армянской боевой организации АСАЛА в Грузию и другими заявлениями в таком духе.

Как передает Oxu.Az, об этом сказал депутат грузинского парламента от партии «Грузинская мечта-демократическая Грузия», азербайджанец Савалан Мирзоев.

«Ни в коем случае не согласен с этими заявлениями. Нам ничего не известно об этой организации. Грузинское государство обеспечивает безопасность всех своих граждан. Нет никаких фактов, свидетельствующих о том, что проживающие в Грузии азербайджанцы столкнулись с какой-то угрозой», - добавил С.Мирзоев.

Кямиль Хамзаоглы

