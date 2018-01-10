Фонд азербайджанского музея пополнился золотыми изделиями

2018-01-10 16:52 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В Национальный музей истории Азербайджана Национальной академии наук (НАНА) поступили новые материалы, имеющие историческое значение, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт НАНА.

Это – относящаяся к концу XIX - началу XX века обработанная золотом подвеска-футляр "Коран" и золотое ожерелье.

Подвеска-футляр "Коран", которая весит 58,85 грамма, принадлежала жителю Баку. А золотое ожерелье весит 42 грамма. Золотые предметы были переданы в Специальный фонд музея.