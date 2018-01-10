Новый эксклюзивный магазин Azercell теперь в Мардакяне (ФОТО)

2018-01-10 16:54 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Лидирующий мобильный оператор Азербайджана, компания Azercell продолжает увеличивать количество магазинов новой концепции. Компания Azercell, планирующая расширить число эксклюзивных магазинов нового типа, 10 января сдала в эксплуатацию магазин в посёлке Мардакян, соответствующий новой концепции. Новый магазин, расположенный по адресу посёлок Мардакян, улица, С.Есенина 92, оснащен самым современным оборудованием и организован в соответствии с новой концепцией Nordic. Магазин отличается наличием свободного пространства в офисе, удобством сервиса и возможностями выбора. Здесь абоненты могут изучить и сравнить, а также протестировать любую желаемую продукцию. А высококвалифицированные продавцы помогут покупателям в вопросе правильного выбора, подключения и в других вопросах. В данном магазине также осуществляются все абонентские операции, предоставляемые в прочих абонентских службах, за исключением операций по распечатки фактуры и по переводу номера с одного имени на другое.

Здесь абоненты могут приобрести различные аксессуары, устройства, поддерживающие мобильные технологии, и в то же время купить мобильные телефоны в кредит или на наличные. Отметим, что созданный в Мардакяне магазин будет открыт для абонентов во все дни недели без перерыва с 10:00 часов утра до 19:00 часов вечера.

В день открытия нового офиса компания Azercell представила своим клиентам скидочную кампанию в качестве подарка. Так, в течение трех дней со дня открытия клиенты, совершающие покупку в новом магазине Azercell Eksklüziv в Мардакяне, смогут получить подарок на сумму в размере до 50 процентов от затраченной суммы.

В течение года компания Azercell Telekom расширит магазины Eksklüziv с новой концепцией по всей стране с целью оказания абонентам более комфортного обслуживания.