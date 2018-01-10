Буйволы подрались со львами на глазах у толпы – ВИДЕО

2018-01-10 17:10 | www.oxu.az | 6

Участники сафари в ботсванском национальном парке Чобе сняли на видео спасение буйвола, на которого напали львы.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает UPI.

Бык сумел добежать до реки, хотя ему на спину прыгнули две львицы. Когда он вошел в воду, одна из них отстала и присоединился к собратьям, наблюдающим за развитием событий с берега. Их жертва проплыла по реке и выбралась на сушу рядом с тремя другими буйволами, которые помогли ему избавиться от оставшейся львицы. Вместе буйволы отогнали и других хищников, собравшихся на берегу.

Автор видео утверждает, что единственный самец льва, который участвовал в охоте на буйвола, не полез в реку, потому что «побоялся промокнуть».

Национальный парк Чобе в Ботсване — одно из крупнейших мест концентрации диких животных в мире. В нем обитают более 400 видов птиц и несколько десятков видов крупных млекопитающих. Популяция слонов, живущих в Чобе, насчитывает более 50 тысяч особей.