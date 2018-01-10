Фарид Гаибов сделал первое обращение в качестве президента UEG

2018-01-10 16:59 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Фарид Гаибов сделал свое первое обращение в качестве президента Европейского гимнастического союза (UEG). Обращение опубликовано на официальном сайте UEG.

Поздравив представителей всех европейских гимнастических федераций, Гаибов поблагодарил организаторов XXVII Конгресса UEG, прошедшего в городе Сплит (Хорватия) 1-2 декабря 2017 года.

"Первого-второго декабря мы все собрались в Сплите, чтобы принять участие в XXVII Конгрессе UEG. Он прошел на высшем уровне благодаря усилиям Федерации гимнастики Хорватии. Я хотел бы выразить благодарность организаторам за созданные прекрасные условия. Огромное спасибо всем федерациям, которые отправили своих делегатов и выказали свою поддержку единству Европы. Мне было очень приятно видеть, что впервые представители всех 50 федераций объединились для принятия важных решений, являющихся, по их мнению, правильными для будущего европейской гимнастики", - говорится в обращении Гаибова.

Далее в обращении Гаибов поблагодарил европейские федерации за оказанное доверие и пожелал всем успеха в дальнейшей деятельности UEG.

"Я благодарен вам за то, что доверили мне пост президента. Как человек, который возглавил европейскую гимнастику на ближайшие четыре года, я еще раз поздравляю всех избранных и переизбранных должностных лиц и членов UEG. Желаю всем нам успеха в нашей совместной деятельности, направленной на дальнейшее развитие гимнастических дисциплин по всей Европе. Пришло время приступить к тому, для чего, собственно, мы были избраны. Гимнасты всегда в центре нашего внимания! Все должно быть сделано для обеспечения их успеха, а также общего прогресса гимнастических дисциплин, которые они представляют", - говорится в обращении.

В заключение Гаибов отметил, что на пути к успеху будут препятствия, трудности и страх перед нововведениями, но все это может быть преодолено совместными усилиями 50 федераций, входящих в состав UEG.