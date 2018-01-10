Создание Азербайджанской Демократической Республики - важное событие в истории мусульманского мира - депутат

2018-01-10 17:01 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Объявление 2018 года «Годом Азербайджанской Демократической Республики» - очень успешный и своевременный шаг, предпринятый главой государства, сказал Trend в среду депутат Милли Меджлиса (парламента) Муса Гулиев.

По его словам, создание Азербайджанской Демократической Республики в начале двадцатого века было важным событием не только в истории азербайджанского народа, но и в истории мусульманского мира.

«Учреждение первой демократической республики в Азербайджане является свидетельством развития знающего себе цену народа. К сожалению, демократическая республика просуществовала всего 23 месяца, но ее традиции были полностью реализованы в конце века общенациональным лидером Гейдаром Алиевым после установления независимости Азербайджана», - сказал депутат.

Гулиев подчеркнул, что провозглашение современного Азербайджана преемником Демократической Республики является проявлением уважения к истории и историческим личностям.

«Объявив этот год «Годом Азербайджанской Демократической Республики», Президент Ильхам Алиев дал миру понять, что наша страна имеет большую историю независимости. В то же время в этом также отражается наличие традиции государственности и претворение в жизнь этой традиции народом Азербайджана, уважение к историческим личностям», - сказал депутат.

Отметим, что сегодня на заседании Кабмина Президент Ильхам Алиев объявил 2018 год в стране «Годом Азербайджанской Демократической Республики».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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