Президент: «В 2017 году Азербайджан развивался быстро и успешно»

2018-01-10 17:18 | www.apa.az | 6

«В 2017 году Азербайджан развивался быстро и успешно».

Как сообщает АПА, об этом сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2017 году и предстоящим задачам.

Глава государства сказал, что несмотря на рост опасности, рисков в разных уголках мира, в Азербайджане были обеспечены стабильность, безопасность: «Если учитывать сложную геополитическую ситуацию в мире, то достигнутые страной результаты достойны высокой оценки. Все это было достигнуто благодаря стабильности. В основе стабильности стоят единство народа с властью, поддержка народа. В 2017 году, которых охарактеризовался как год глубоких экономических реформ, были достигнуты большие успехи в экономической сфере. Международные финансовые структуры высоко оценили происходящие в Азербайджане процессы».