Беларусь в январе-ноябре увеличила экспорт товаров и услуг на 21%

2018-01-10 17:13 | www.trend.az | 7

Беларусь в январе-ноябре 2017 года увеличила экспорт товаров и услуг на 21% до $32,833 млрд по сравнению с январем-ноябрем 2016-го. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные на сайте Национального банка, сообщает БЕЛТА.



Внешнеторговый оборот товаров и услуг сложился в сумме $65,308 млрд, что на 20,7% больше, чем за январь-ноябрь 2016 года. В том числе экспорт составил $32,833 млрд (рост на 21%), импорт - $32,474 млрд (рост на 20,4%). Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами составило $358,8 млн.



Внешнеторговый оборот товаров вырос на 23% до $54,092 млрд. Экспорт товаров увеличился на 23,3% до $25,871 млрд, импорт - на 22,6% до $28,220 млрд. Сальдо сложилось отрицательным на уровне $2,349 млрд.



Внешнеторговый оборот услуг за январь-ноябрь отмечен на уровне $11,215 млрд (110,9% к уровню аналогичного периода 2016 года). Экспорт услуг составил $6,961 млрд (113,1%), импорт - $4,253 млрд (107,4%). Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительным на уровне $2,708 млрд.

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