Азербайджанцы обратились в силовые структуры Украины

2018-01-10 17:30 | www.oxu.az | 6

Мы совершили письменное обращение к генпрокурору Украины Юрию Лученко, министру внутренних дел Александру Авакову и Государственную службу безопасности Украины по поводу похищения азербайджанцев в Украине и оказания давления на предпринимателей.

Об этом Oxu.Az сказал председатель международного альянса «Азербайджан - Украина» Эльмар Мамедов.

По его словам, всех мэров города и начальников полиции попросили держать этот вопрос под своим контролем:

«Мы связались с ними. Нам ответили, что для решения вопроса проводятся интенсивные работы, о результатах сообщат в ближайшее время».

Эльмар Мамедов заявил, что инцидент находится под серьезным контролем со стороны административных органов:

«Верим, что проведенные митинги дадут результат. Альянс контролирует происходящее на митинге».

Отметим, что в Киеве около 150 представителей азербайджанской общины проводят митинг у здания министерства внутренних дел. Участники митинга утверждают, что преступники не боятся силовых структур. Согласно информации, в Украине похищено более 20 азербайджанцев, среди них несколько бизнесменов.

Эльвин Ахмедов

