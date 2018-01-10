В Баку пройдет красочное шоу "Семь красавиц" – свадебные и вечерние платья, макияж и прически (ВИДЕО)

2018-01-10 17:14 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В Boulevard Hotel Baku 9 февраля в 18.00 состоится красочный вечер моды Beauty Fashion Show "Семь красавиц", организованное компанией Pi Group, сообщает Trend Life.

В праздничном вечере, посвященному Дню всех влюбленных, будет представлено красочное шоу и модное дефиле свадебных и вечерних платьев, демонстрация работ стилистов-визажистов и мастеров по прическам, церемония награждения. Особые краски вечеру привнесут выступления Фатимы Фаталиевой и других танцовщиц, звезд эстрады, исполнителей и коллективов. Ведущая вечера – телеведущая Вюсаля Керимова. В заключение вечера для зрителей (по билетам) организуется викторина, которая будет оценена различными подарками, платьями и бесплатным посещением салонов красоты, и другими сюрпризами.

Для справок и приобретения билетов: (050)4507097, (055)9792597.