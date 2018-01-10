Поиски пропавших азербайджанских альпинстов осложнились

2018-01-10 17:16 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Осложнились поиски трех членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» - Фариды Джабраилзаде, Бабура Гусейнова и Намина Буниятзаде, пропавших в горах в Губинском районе, сказал Trend в среду руководитель клуба «Гилавар» Зия Гасымлы.

По его словам, в среду поиски пропавших альпинистов шли менее интенсивно.

«Причина - плохие погодные условия. Также прошлой ночью в Губе пошел снег. Пока поиски результатов не принесли», - сказал руководитель клуба.

В среду в 10:00 погодные условия в Губинском районе ухудшились, в местности Губа-Хыналыг выпал снег толщиной 10 сантиметров, сообщили в среду в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.