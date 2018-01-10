Ильхам Алиев: «Международное сообщество признает Нагорный Карабах как неотъемлемую территорию Азербайджана»

2018-01-10 17:29 | www.apa.az | 6

Как сообщает АПА, об этом сегодня на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2017 году и предстоящим задачам, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что это нашло отражение в итоговой декларации саммита Восточного партнерства ЕС.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что непризнание международным сообществом и организациями проведенного в Нагорном Карабахе незаконного референдума также подтверждает это.

Отметив важность урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта только в рамках территориальной целостности нашей страны, глава государства сказал, что справедливая позиция Азербайджана по урегулированию этого конфликта основывается на международном праве.