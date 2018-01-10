Активы Международного банка Азербайджана достигли 8,7 млрд. манатов

2018-01-10 17:32 | www.apa.az | 7

Сегодня Международному банку Азербайджана исполняется 26 лет.

Как сообщили АПА-Экономикс в МБА, банк начал свою деятельность 10 января 1992 года и на сегодняшний день является крупнейшим банком Южного Кавказа региона по размеру активов.

В день своего 26-летия МБА объявил о своих финансовых результатах за 2017 год. Банк успешно перешел на новый этап развития, завершив процесс финансового оздоровления и добровольной реструктуризации обязательств в иностранной валюте. Последовательные меры, направленные на финансовое оздоровление Международного Банка Азербайджана, включая меры по повышению доходности и качества обслуживания, оптимизации затрат существенно укрепили капитальное положение банка. В результате, регулятивный капитал банка возрос до 525 млн манатов, в то время как коэффициент достаточности капитала достиг 18%, превысив нормативное требование в 1,8 раза.

По состоянию на конец 2017 года активы банка составили 8,69 миллиарда манатов, обязательства - 7,75 млрд. манатов, а балансовый капитал - 0,94 млрд. манатов. Кредитный и депозитный портфель составили 1,8 млрд. манатов и 5,1 млрд. манатов соответственно. Таким образом, Международный Банк Азербайджана является банком с наибольшим капиталом и активами в стране.

Внедрение передового опыта в банковской сфере, дальнейшее укрепление рыночных позиций Банка, широкое использование инновационных банковских технологий являются основными стратегическими целями нового этапа развития.

«В 2016-2017 годах в Международном банке Азербайджана шли интенсивные процессы финансового и институционального оздоровления. Банк выражает глубокую признательность всем, кто внес вклад в его оздоровление, в том числе клиентам и представителям медиа», - говорится в пресс-релизе банка.

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, в 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в информационный центр по номеру 937, а также на официальной странице банка в социальной сети Facebook.