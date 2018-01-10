Эрдоган: Некоторые страны избрали путь бросать вызов Турции

2018-01-10 17:38 | www.oxu.az | 6

Мы взяли за основу принципы справедливости, безопасности, здравоохранения и образования для управления государством.

Как передает Oxu.Az, об этом на Совете справедливости заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Пророк говорил: «Аллах любит справедливых». Первая обязанность управляющих государством - охрана справедливости. Наша культура строится на справедливости. Мы увидели 15 июля 2015 года - день попытки госпереворота и справедливость мира на следующий день. Когда мы требуем выдать сбежавшего в США того известного террориста, то слышим отказ. Однако за 15 лет они попросили у нас выдать 12 террористов, и мы выдали их. Мы отправили все досье. Они нисколько не уважают право, закон. Они избрали путь бросать Турции вызов политическими решениями. В этом вопросе я придерживаюсь иной позиции. Я категорически не верю и не уважаю их справедливость», - выделил он.

Кямиль Хамзаоглы

