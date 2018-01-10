Ильхам Алиев: Азербайджан закупит новое вооружение

2018-01-10 17:40 | www.oxu.az | 6

Армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт может быть урегулирован только в рамках территориальной целостности нашей страны.

Как передает Oxu.Az, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития 2017 года и предстоящим задачам.

Глава государства заявил, что мировое сообщество признает Нагорный Карабах неотъемлемой частью Азербайджана:

«Это нашло свое отражение и в итоговой декларации саммита Восточного партнерства Европейского союза (ЕС).

Ильхам Алиев отметил, что непризнание международной общественностью и организациями так называемого референдума в Нагорном Карабахе еще раз это подтверждает.

Президент напомнил, что Азербайджан наращивает свою военную мощь, наша армия занимает одно из первых мест в рейтинге сильнейших армий мира, отметив, что в последующие годы в этой сфере будут приняты мероприятия, закуплено новое вооружение.